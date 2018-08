Herdenking Vezelpersramp op 18 september in Nieuwpoort en Langerak

NIEUWPOORT/LANGERAK • Op 18 september vindt in Nieuwpoort en Langerak een herdenking plaats van de Vezelpersramp in Langerak.

Het is op deze dag 25 jaar geleden dat zich bij de bestrijding van een kleine brand in het houtvezelverwerkingsbedrijf Labee-Vezelpers BV aan de Lekdijk in Langerak een ernstig ongeval voordeed: een explosieve branduitbreiding door een stofexplosie doodde uiteindelijk twee vrijwillige brandweerlieden en een werknemer van het bedrijf. Verder raakten veertien personen, meest vrijwillige brandweerlieden, van ernstig tot licht gewond.

De ramp staat bij velen nog in het geheugen gegrift en dit is voor brandweerpost Langerak aanleiding om hier op 18 september bij stil te staan. Er zal deze dag een bijeenkomst zijn in Het Arsenaal te Nieuwpoort. Daarnaast wordt er om 19.45 uur een krans gelegd worden bij het monument aan de brandweerkazerne in Langerak.