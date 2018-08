Warme weer bezorgt zwembaden topseizoen

regio • De zwembaden in de regio draaien een topseizoen. De bezoekersaantallen zijn hoog en de energiekosten laag. 'Dit jaar hebben we misschien geen geld uit onze reserve nodig.'

De zwembaden in de dorpen in de regio zijn klein. In gemiddelde zomers zijn veel baden al blij met 10.000 bezoekers per seizoen. Deze zomer konden ze veel extra zwemmers verwelkomen. En de baden hebben nog enkele weken te gaan.

Corrie den Adel, coördinator bij De Tobbe in Arkel, meldde vorige week: "Wij halen deze week de 15.000 bezoekers. Het is uitzonderlijk mooi. Vorig jaar eindigden we op 11.000, in slechte jaren bleven we steken op 9.000."

Nieuwe klanten

De Tobbe ontving veel mensen die het bad niet eerder bezochten. "Omdat het erg druk was bij het Caribabad in Gorinchem en omdat er in natuurbaden vaker blauwalg werd aangetroffen, gingen mensen op zoek naar alternatieven. Zo ontdekten ze ons. Wij hebben schaduw, een grote ligweide, veel ruimte om te zitten. Dinsdag 7 augustus was het extreem warm en hadden we ruim vierhonderd bezoekers. Ik denk dat het grotere aantal bezoekers van dit jaar zich zal vertalen in de verkoop van meer abonnementen voor komend jaar."

Reserve

Ook in financieel opzicht zijn de hoge temperaturen gunstig. "In normale jaren moet er geld bij. In het verleden kregen de baden in Giessenlanden subsidie. Een jaar of vijf geleden hebben we geld meegekregen en nu moeten we het verder zelf doen. Sinds vorig jaar is het nieuwe bestuur met een sponsorplan bezig. We willen onze reserve niet gebruiken om gaten te dichten, anders is er over enkele jaren geen Tobbe meer. Dit jaar hebben we misschien niets van onze reserve nodig."

Minder energiekosten

De Tobbe beschikt over zonnecollectoren. "Ik heb dit jaar weinig gas hoeven gebruiken, dat levert een grote besparing op. Het is net als met het boerenleven: in een slecht jaar heb je minder inkomsten, in een goed jaar meer." Ook De Dompelaar in Groot-Ammers maakt melding van lagere energiekosten, hoewel dit bad niet over zonnecollectoren beschikt. "Met deze temperaturen is het water vanzelf 27 à 28 graden, terwijl onze ondergrens 23 graden is", aldus manager Kees Kloks. "Dat scheelt in stookkosten."

Bijzonder

Ook De Dompelaar draaide uitzonderlijk goed. Kloks: "We hebben 13.365 bezoekers ontvangen. In de zwembadwereld zien we al jaren een daling in bezoekersaantallen. De jeugd doet andere dingen. Daarom is deze stijging extra bijzonder." De Dompelaar gaat al enkele jaren in tegen de landelijke trend. Na een onderzoekje in de computer kan Kloks melden dat De Dompelaar vorig jaar 11.037 bezoekers ontving, in 2016 waren het er 9.674 en in 2015 bleef de teller steken op 9.466 zwemmers.

Recordjaar

Het Spetterbad in Leerbroek draaide een recordjaar, meldt Dorien Barneveld, voorzitter van het bestuur van Stichting Spetterbad Leerbroek. Andere jaren schommelde het aantal bezoekers rond de 5.000. "Dit jaar haalden we dat aantal al halverwege het seizoen. Op dit moment hebben we ruim 6.700 bezoekers geregistreerd. We merken meer en meer dat ons zwembad een regiofunctie krijgt."

Vrijwilligers

De drie baden draaien deels of geheel dankzij inzet van vrijwilligers. Ook zij moesten flink aanpakken. Barneveld, zelf ook vrijwilliger: "Voor ons bestuur was het drukker dan normaal, we moeten vaker inkopen doen en we zorgen dat het rooster voor de vrijwilligers ingevuld is. Dit kost meer tijd, maar als je het plezier van de kinderen ziet, ben je dat weer snel vergeten."

Goedmaker

De Doetse Kom in Giessenburg kon dankzij het warme weer een moeizame start goed maken. Als gevolg van technische problemen en een lek kon het bad in het voorjaar minder dagen open zijn. Toch ontving De Doetse Kom begin deze maand de 30.000ste bezoeker. Daarmee noteerde het zwembad al bijna net zoveel bezoekers als de hele vorige zomer.