Tiny House Drechtsteden: 'Wij willen Tiny Houses in de regio'

REGIO • Vijf mensen uit de Drechtsteden staken onlangs de hoofden bijeen. Ze willen wonen in een Tiny House en zijn op zoek naar mensen uit de Alblasserwaard en Drechtsteden die dat ook willen.

Een Tiny House: leven zonder overbodige ballast, met een minimale hypotheek. Dat kan ook in onze regio, vindt Tiny House Drechtsteden. Maximaal woonplezier op minimale oppervlakte.

Krachten bundelen

Linda den Besten uit Papendrecht maakte al jaren geleden een eerste ontwerp voor haar Tiny House. Ze zou het zelf kunnen bouwen. Maar na herhaaldelijk overleg met de gemeente over een locatie is ze nog niet veel verder. Ze kwam in contact met vier mensen die hetzelfde willen: klein wonen, het milieu zo min mogelijk belasten, tijd overhouden voor de dingen die écht belangrijk zijn in het leven. "We zeiden tegen elkaar: we moeten onze krachten en kennis bundelen en ervoor zorgen dat we een goede gesprekspartner zijn voor gemeenten."

Modelwoningen

Om mensen enthousiast te maken voor het wonen op maximaal 50 vierkante meter, wil Tiny House Drechtsteden in iedere gemeente van de Drechtsteden een modelwoning neerzetten. Huisjes van verschillende ontwerpers, op goed bereikbare locaties, bijvoorbeeld via de Waterbus. "Mensen kunnen dan met eigen ogen zien wat een Tiny House is. We hebben brieven gestuurd naar alle gemeenten in de Drechtsteden en hebben contact met projectontwikkelaars. Ook zijn we op zoek naar ontwerpers en bouwers die zo'n huisje beschikbaar willen stellen."

Geen wetgeving

Wat is een Tiny House eigenlijk precies? "Er is geen wetgeving, maar Tiny House Nederland stelt dat het maximaal 40 à 50 vierkante meter mag zijn. Minimum afmetingen zijn er niet. Daarnaast is het over het algemeen heel duurzaam, vaak zelfvoorzienend met elektriciteit via zonnepanelen en opvang van regenwater. En een composttoilet, maar dat hoeft niet. Het is functioneel ingericht, naar de wensen van de gebruiker. Je kunt er het hele jaar wonen."

Zelfvoorzienend

Ze hebben allemaal hun eigen motivatie. "Leo Quist, ook uit Papendrecht, wil graag levensloopbestendig wonen, op een plek waar ouderen en jongeren zorg dragen voor elkaar. Ik wil zelfvoorzienend zijn, zonder aansluitingen op riool en elektriciteit. Margot Sluijters uit Dordrecht heeft een gezin en wil een iets groter Tiny House. Wat we alle vijf willen: duurzamer leven. Bij ons hebben al 33 mensen aangegeven dat ze interesse hebben. Dankzij Tiny Houses zouden ook starters makkelijker aan woonruimte kunnen komen. We willen kansen creëren en zijn niet commercieel."

Kansen

De initiatiefnemers werken aan een doelstelling, visie en projectplan. Nu de medewerking van gemeenten nog. "Dordrecht en Sliedrecht hebben de realisatie van Tiny Houses in hun coalitieakkoord staan. We hopen dat meer gemeenten zien wat de kansen zijn."

Voor meer informatie: tinyhouse-drechtsteden@gmail.com of 06-27399966.

Voor meer algemene informatie over Tiny Houses: https://www.tinyhousenederland.nl/