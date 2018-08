Vier babbeltrucs in Sliedrecht bij oudere bewoners op één dag

SLIEDRECHT • Vier 80-plussers in Sliedrecht werden woensdagochtend in Sliedrecht het slachtoffer van een babbeltruc.

Op woensdag rond 10.00 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat er zojuist een babbeltruc had plaats gevonden aan de Van Den Houte Willemsplein in Sliedrecht. De verdachte belde zijn slachtoffer eerst telefonisch op met de mededeling dat er een gaslek in de woning was ontstaan vanwege de hevige regenval en verzakkingen. Het slachtoffer moest direct de woning verlaten en er zou iemand langs komen.

Nog geen minuut later stond er iemand op de stoep die snel naar binnen liep en in de woning al gauw begon te vragen naar sieraden en geld. Het zogenoemde gaslek was al heel snel verholpen na goed in alle ruimtes van de woning te hebben gekeken.

Identiek

Na deze melding ontvingen de collega's nog drie meldingen, twee aan de Paulus Potterstraat en één aan de Adriaan Volkertingel, die identiek aan deze waren. Na een grote en ruime zoekslag werd de verdachte niet aangetroffen. Alle slachtoffers van de babbeltrucs waren de leeftijd van 80 jaar gepasseerd.