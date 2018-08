Avonturenboerderij Molenwaard genomineerd voor 'Leukste Uitje van Zuid-Holland'

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard is genomineerd voor het Leukste Uitje van Zuid-Holland 2018, een verkiezing van de ANWB.

Slechts een paar maanden na de opening is Avonturenboerderij Molenwaard al genomineerd voor deze onderscheiding. 'Daar zijn we natuurlijk enorm trots op en we zouden deze titel echt héél graag winnen', laat de Avonturenboerderij via Facebook weten. Stemmen kan via de link: http://bit.do/AvonturenboerderijANWB