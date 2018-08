Aangepaste dienstregeling busvervoer wegens afsluiting Merwedebrug van 10 tot en met 13 augustus

REGIO • Van vrijdag 10 augustus 22.00 uur tot en met maandag 13 augustus 5:00 uur is de Merwedeburg richting Brabant (A27) afgesloten wegens wegwerkzaamheden. Dit heeft gevolgen voor Brabantliners 400 van Utrecht naar Oosterhout en 401 van Utrecht naar Breda en voor lijn 120 van Gorinchem naar Werkendam en lijn 121 van Gorinchem naar 's-Hertogenbosch.



Vanaf vrijdagavond 10 augustus, 22.00 uur is de Merwedebrug in zuidelijke richting afgesloten. Brabantliners 400 en 401 rijden gedurende de periode van afsluiting een omleidingsroute via de A2 en A59.

Pendelbus

Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus rijdt er tot 18.00 uur een pendelbusje tussen Sleeuwijk, Tol en Raamsdonksveer, Van Wijngaardestraat via Hank en Nieuwendijk. Reizigers vanuit Utrecht naar Sleeuwijk, Tol, Hank en Nieuwendijk reizen met Brabantliner 400 naar Raamsdonksveer, Van Wijngaardenstraat en stappen daar over op het pendelbusje.

Reizigers vanuit Sleeuwijk, Tol, Nieuwendijk en Hank richting Oosterhout en Breda reizen met het pendelbusje naar Raamsdonksveer, Van Wijngaardenstraat en stappen daar over op lijn 326 richting Oosterhout en Breda.Het pendelbusje rijdt tot 18.00 uur vanwege de afsluiting oprit Hank.

Lijnen 120 en 121

Op zaterdag 11 augustus vervangen buurtbussen de normale bussen op lijn 120 en lijn 212. Deze busjes rijden gewoon over de Merwedebrug, maar rijden niet langs halte Gorinchem, Beatrixziekenhuis. De dienstregeling van het pendelbusje staat op arriva.nl.