Folkert Oostra ijzersterk in Noordeloos

• Folkert Oostra komt als eerste over de finish in Noordeloos. (Foto: Jan de Bruin)

NOORDELOOS • Folkert Oostra bleek maandag tijdens de Ronde van Noordeloos de sterkste wielrenner.

Onder tropische omstandigheden kwam het wielerspektakel bijzonder laat op gang. Een ouderwetse superpremie moest er aan te pas komen om het peloton te breken. Van een zevental vluchters, was Folkert Oostra de grootste durfal. Tien kilometer voor het einde snelde de Duivendrechter van het Alecto Cycling team vooruit. En dat bleef Oostra.

Met zijn tong uit zijn mond reed hij, en passant ook de leiderprijs in de rugzak, naar de winst. "Ik hoopte dat de wedstrijd eerder openbrak, maar dat gebeurde niet. Het ging lekker met zijn zevenen, ik vloog er goed in en toen ik eenmaal het gaatje had geslagen, konden ze mij niet meer terughalen. Ik houd wel van verrassingen en daardoor eindig ik meer op plek 80, dan op de eerste plaats. Dit is mijn tweede overwinning, na Huybergen in het voorjaar", genoot Oostra, die toen ook kort voor het einde de gok waagde.

Geraint Thomas

"De laatste tijd heb ik meer klassiekers gereden. Ik kom net terug van een hoogtetraining in Frankrijk. Afgelopen weekend reed ik nog een Duits profcriterium, dat gewonnen werd door Geraint Thomas. Geen schande om van de Tourwinnaar te verliezen."

Zoals geschreven was er sprake van een eentonige wedstrijd. In de beginfase reed Jan van Arckel-renner Derek Heek goed van voren. Met onder andere David van den Berg wist hij even weg te komen, maar die vreugde was van korte duur. Ondanks de goedgevulde premiepot bleef alles bijelkaar.

Zakcentje

Voor Bart van den Berg uit Wijngaarden ging het te hard, maar de voormalig marathonschaatser bleef het peloton een viertal ronden nipt voor en kreeg, tot genoegen van het talrijke publiek, een leuk zakcentje mee naar huis.

Niet veel later ging het spel dus wel op de wagen. Diederik Deelen, Martijn Veling, Jelmer Nuijten, Tom Wijfje, Eddy Gödde en dus Folkert Oostra gingen er van tussen. Oostra houdt wel van een gokje en werd beloond. Door de spontane actie van de latere winnaar, viel de groep vluchters uiteen. In de slotronden kwam het uitgedunde peloton terug. In de sprint was Jordi Talen de rapste, hij bleef Eddy Gödde een paar centimeters voor.

"Folkert reed bij ons heel hard weg en was niet bij te houden. Er was bij ons even paniek en het viel stil", aldus Gödde, die afgelopen weekend nog wel zegevierde in Haamstede.

Theo Sprong