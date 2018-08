Arinda Hoffland uit Molenaarsgraaf komt met schrik vrij bij aardbeving Indonesië

MOLENAARSGRAAF/INDONESIË • Arinda Hoffland uit Molenaarsgraaf, die sinds anderhalf jaar in Indonesië woont, raakte niet gewond tijdens de aardbeving die het Aziatische land zondag trof.

Het eiland Lombok werd daarbij getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6.9. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen en honderden zijn gewond geraakt. Arinda Hoffland woont op een veilige afstand van het epicentrum, zo'n honderd kilometer verder op het eiland Bali. Ze verzorgt daar via Skype basisonderwijs aan Nederlandse kinderen die over de hele wereld wonen.

Het was niet de eerste aardbeving die ze meemaakte, maar wel een veel zwaardere. "Het gebeurt wel vaker in Bali omdat we ons in 'the ring of fire' bevinden", licht ze toe. "Ik schrok daarom ook niet van deze beving, maar wel toen deze heftiger werd. Dit was niet te vergelijken met wat ik voorheen heb meegemaakt."

Wat gebeurde er toen de aardbeving plaatsvond?

"Na het eten zat ik op de bank te praten toen de vloer onder mijn voeten begon te trillen. Ik realiseerde me dat dit een aardbeving moest zijn en keek naar mijn schoonfamilie. Met grote ogen riep mijn schoonmoeder: 'Naar buiten!' We haastten ons de straat op. Daar begon de grond heviger te trillen. Alles leek te bewegen: ikzelf, muren, bomen, brommers en prullenbakken. Om me heen vormden zich groepjes buurgenoten. Zij omhelsden elkaar en spraken gebeden uit.'

Je bent ongetwijfeld erg geschrokken; wat ging er door je heen toen het gebeurde? En wat deed je?

"Op het moment dat de aardbeving heviger werd, realiseerde ik me dat we onszelf in veiligheid moesten brengen. Ik stond op en rende de straat op. Mijn hart klopte in mijn keel en ik was bang. Er spookten vragen door mijn hoofd: 'Staan we hier veilig? Wat als er een muur omvalt? Hoe lang gaat dit duren? Wordt het nog heviger? Ga ik vandaag dood?'"

"Ik realiseerde me dat ik mezelf aan het bang maken was. Je kunt niets anders dan rustig blijven en afwachten. Ergens heeft het ook iets magisch! Wat is de natuur krachtig."

Voel je je inmiddels weer veilig?

"Ik voel me inmiddels vrij veilig, wellicht ook met de wetenschap dat het epicentrum vrij ver van ons huis vandaan ligt. Toch ben ik vanaf het moment van de beving gaan speuren op internet en belandde daarbij op een website waar déze beving voorspeld is. Als we deze voorspellingen moeten geloven, dan komt er nog meer aan. Dat onzekere voelt onveilig."