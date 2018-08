Piet Moorelisse uit Hoogblokland neemt afscheid van buurtbus

HOOGBLOKLAND • Piet Moorelisse uit Hoogblokland nam onlangs vanwege het bereiken van de functionele ontslagleeftijd, die op 75 jaar is gesteld, afscheid als chauffeur van de Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard.

Die leeftijd mag wat hem betreft naar 80 (zoal gebruikelijk in Noord-Brabant) worden opgetrokken. Ooit is hij door zijn zwager die ook als chauffeur actief was, warm gemaakt voor deze vrijwilligersfunctie. Piet was in de dertien jaar dat hij de buurtbus bestuurde het meest te vinden op de lijn 701 Sliedrecht – Gorinchem en zo een vertrouwd gezicht bij menig passagier.

Het contact met de passagiers en het rijden zelf noemt hij als het mooiste wat er aan deze chauffeurstaak is te beleven. Ook was hij op de achtergrond een technische vraagbaak voor de buscoördinator van de vereniging. Buscoördinator Arie Koorevaar veraste hem dan ook aan het einde van zijn laatste dienst met een presentje en dankte hem namens het bestuur van de Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard voor zijn trouwe inzet die hij in zijn jaren dat hij als chauffeur aan de vereniging was verbonden heeft getoond.