Gerry Bronkhorst wint NK kuiltjeknikkeren

NOORDELOOS • Na zeker 35 keer mee te hebben gedaan aan het NK kuiltjeknikkeren is het Gerry Bronkhorst uit Noordeloos eindelijk gelukt: ze is kampioen! Nu ontvangt ze net als haar man de felbegeerde knikkerring.

Twee knikkerringen in één huis, dat is nog niet eerder voorgekomen in de historie van het NK kuiltjeknikkeren. Piet Bronkhorst werd in 2007 kampioen en in 2008 was hij reservekampioen. In de halve finale versloeg Gerry haar man, waarmee hij het kampioenschap aan zijn neus voorbij zag gaan. Gerry is opgetogen met de winst. "Het is leuk om weer naar het atelier van Chris Sommer te gaan. Hij weet exact welke ring bij je past, dat zag ik wel met Piet. Ik ben benieuwd wat hij voor mij maakt", zegt de inwoonster van Noordeloos.

Belgisch kampioenschap

Dit jaar werd er ook een BK kuiltjeknikkeren gehouden. Er waren namelijk twee Belgische gasten bij het NK aanwezig. Zij speelden een aparte wedstrijd tegen elkaar, waarbij Christophe Delaere er met de winst vandoor ging. Hij werd uitgeroepen tot Belgisch Kampioen kuiltjeknikkeren.

Het 42e NK kuiltjeknikkeren telde dit jaar ongeveer honderd deelnemers. Iets minder dan gebruikelijk. De organisatie denkt dat dit door de vakantieperiode en de hitte komt. Het was de laatste keer dat het kampioenschap bij het dorpshuis werd gehouden. Volgend jaar is het bij het Noorderhuis.

De uitslag van het 42e NK kuiltjeknikkeren:

1. Gerry Bronkhorst

2. Ron den Ouden

3. Jan van Daalen

4. Geeke van Daalen

De jeugd heeft die middag het kampioenschap afgetrapt. In deze categorie is Dieke van Mourik van 5 jaar trotse winnares geworden.

De uitslag van het jeugdkampioenschap:

1. Dieke van Mourik

2. Quinten van de Berg

3. Fenna de Kreij

4. Corné Brouwer

5. Mirthe de With

6. Noor Verscheaven (BEL)

7. Ariane Kortleve

8. Jiska Verspuij