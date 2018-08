Vrouw krijgt hartstilstand tijdens zwemmen in De Donk bij Hoornaar

Een vrouw heeft een hartstilstand gekregen terwijl ze in natuurbad De Donk bij Hoornaar zwom. (Foto: Peter Stam/ZHZ Actueel)

Een vrouw heeft een hartstilstand gekregen terwijl ze in natuurbad De Donk bij Hoornaar zwom. (Foto: Peter Stam/ZHZ Actueel)

HOORNAAR • Een vrouw is vrijdagmiddag onwel geraakt tijdens het zwemmen in natuurbad De Donk langs de Lutjeswaardsemiddenweg in Hoornaar.

Omstanders hebben de vrouw uit het water gehaald en zijn gestart met een reanimatie. Politie, ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse voor hulp.

Bron: ZHZ Actueel