Baggermuseum opent BaggerPraktijkTuin

SLIEDRECHT • De BaggerPraktijkTuin in het Nationaal Baggermuseum Sliedrecht is van 11 tot en met 18 augustus weer geopend. Tijdens de Baggerweek zijn kinderen van 8 jaar en ouder én volwassen tussen 14:00 en 16:30 uur welkom om de wereld van waterbouw zelf te komen ervaren.

Een groot deel van Nederland ligt beneden de zeespiegel. Houden we het droog in de toekomst? Kom het bekijken door de effecten van de Deltawerken te zien. En hoe bouw je eigenlijk een dijk die bestand is tegen golfslag? Leer baggeren met de baggerbeugel of oefen als kraanmachinist met het verplaatsen van zand. Schakel met fietsbewegingen een elektromotor en een centrifugaalpomp in werking en ontdek hoeveel kracht er nodig is om water te verpompen. Manoeuvreren kan je leren met op afstand bestuurbare boten (Pushy Cats) in het waterbassin. Vakkundige baggeraars zijn in de BaggerPraktijkTuin aanwezig voor begeleiding.

Museumkids

Ben je 12 jaar of jonger? Word dan museuminspecteur voor Museumkids! Bezoek het Baggermuseum vóór 2 september 2018, haal een gratis tattoovel en vul 12 vragen in via www.museumkids.nl of de gratis app 'Museuminspecteurs'. Je maakt kans op gave prijzen, zoals een instant camera.

Het Nationaal Baggermuseum

In het Nationaal Baggermuseum Sliedrecht ontdek je het heden en verleden van de baggerindustrie. Bekijk historische én moderne modellen van baggervaartuigen, oude prenten, foto's en opgebaggerde voorwerpen. Daarnaast is er de wisselexpositie 'Volle kracht vooruit', met schilderijen geïnspireerd door de waterbouw. Het museum is open van dinsdag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 en op zaterdag van 11:00 tot 17:00. Tijdens de Baggerweek is de BaggerPraktijkTuin open van dinsdag t/m zaterdag van 14:00 tot 16:30.