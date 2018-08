Wmo-klankbordgroep AV valt in de prijzen

REGIO • De Wmo-klankbordgroep AV heeft de Gouden Prokkel gewonnen. Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark reikte de prijs uit. Met Gouden Prokkels worden initiatieven beloond die leiden tot prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Op 4 juni hield de klankbordgroep een ontmoetingsbijeenkomst met politici en beleidsmakers in het Gorcums stadhuis. Deze bijeenkomst werd uiteindelijk beloond met de Gouden Prokkel. Voorzitter Stefan van Drunen vertelde tijdens de ontmoetingsbijeenkomst voor politici en beleidsmakers hoe belangrijk het is om begrijpelijke taal te gebruiken. Bijvoorbeeld in gemeentelijke brieven en op gemeentelijke websites.

Duidelijke website

Na de avond met politici en beleidsmakers werden twee leden van de klankbordgroep uitgenodigd door de webmaster van de nieuwe Gorcumse website. De leden bekeken of er gebruik wordt gemaakt van begrijpelijke taal. Ook gingen ze na of de teksten niet te lang zijn en of er pictogrammen worden gebruikt. Ook voor de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zal de Wmo-klankbordgroep AV ontmoetingsbijeenkomsten gaan organiseren.

Meedenken

De Wmo-klankbordgroep AV zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking op hun eigen manier deel kunnen nemen aan de maatschappij. Deze doelgroep is door hun beperking slecht in staat om mee te praten in bestaande overlegstructuren. Met hulp van een coach van Zorgbelang Zuid-Holland kan ook deze groep meedenken, luisteren en signalen afgeven aan de zes gemeenten over voor hun belangrijke onderwerpen.

Leden gezocht

Wie zelf een lichte verstandelijke beperking heeft, in Giessenlanden of Molenwaard woont en wil meepraten in de klankbordgroep, wordt uitgenodigd zich aan te melden. Voor meer informatie en aanmeldingen: E-mail: info@zorgbelang-zuidholland.nl. Telefoon: 088-9294000. Contactpersoon en coach van de Klankbordgroep is Mariëtte Teunissen.