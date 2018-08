A27 richting Breda dicht tussen knooppunten Gorinchem en Hooipolder

De A27 tussen Gorinchem en Hooipolder is van 10 augstus 22:00 uur tot en met 13 augustus 5:00 uur afgesloten. (Foto: Rijkswaterstaat)

GORINCHEM • Rijkswaterstaat voert van vrijdag 10 augustus 22.00 uur tot maandag 13 augustus 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de A27 tussen de knooppunten Gorinchem en Hooipolder richting Breda. De snelweg is die periode afgesloten voor alle verkeer.

Tijdens dit weekend wordt de slijtlaag vervangen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt dit gecombineerd met diverse kleinere werkzaamheden, zoals het vervangen van de voegen van het viaduct Juliana West op de A27. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 30 minuten of meer.

Het verkeer wordt via twee routes omgeleid:

Westelijke omleidingsroute via Dordrecht: het verkeer wordt omgeleid via de A15, de A16 en de A59. Oostelijke omleidingsroute via Den Bosch: het verkeer wordt omgeleid via de A15, de A2 en de A59.

Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan. Als gevolg van de werkzaamheden, zal het ook drukker op de N3 zijn.

Tijdens de weekendafsluiting zijn de toe- en afritten Geertruidenberg (20), Hank (21), Nieuwendijk (22) en Avelingen (24) afgesloten.

Bijzonderheden

Hulp- en nooddiensten mogen gebruik maken van het fietspad aan de westkant van de Merwedebrug.

Openbaar vervoer

Lijn 400 en lijn 401 van Arriva maken gebruik van de oostelijke omleidingsroute via Den Bosch, de bussen worden omgeleid via de A15, de A2 en de A59.

Lijnen 120 en 121 rijden normale dienstregeling via het westelijk fietspad op de Merwedebrug, hierbij wordt een pendelbusje ingezet. Tussen Sleeuwijk - Tol – Nieuwendijk – Hank – Raamsdonksveer v.v. rijdt eveneens een pendelbusje. Kijk voor meer informatie over de dienstregeling op de website van Arriva of www.9292.nl

Veerpont Gorinchem-Sleeuwijk

Op zaterdag 11 augustus tussen 18:15 tot 24:00 vinden extra overtochten plaats. En op zondag 12 augustus van 07:45 uur tot 11:45 uur en van 18:15 uur tot 24:00 uur.

Meer informatie over werkzaamheden A27

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de pagina Geplande werkzaamheden of bel met het informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002.