Geitenfokverenigingen houden 70e kringkeuring in Hoornaar

HOORNAAR • Op zaterdag 11 augustus wordt op het keuringsterrein achter Dorpsweg 123 in Hoornaar voor de 70ste keer de kringkeuring voor geiten gehouden. Het bestuur van de Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is er trots op dat er 123 lammeren en geiten zijn aangemeld door vijftien deelnemers.

De geitenkeuring begint om 9:00 uur. Alle belangstellenden zijn welkom, de entree is gratis en er is catering aanwezig. Op het naast gelegen weiland wordt de Jongveedag Hoornaar georganiseerd, met keuringen voor kalveren, pinken en vaarzen.

Historie

De kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is in 1946 opgericht door 17 afdelingen met 1130 leden. Dit gebeurde in Hotel Sap te Meerkerk. Als naam werd gekozen voor Kring Alblasserwaard ( oost)- Vijfheerenlanden, deze veranderde in 1956 in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bij de oprichting werd er 10 cent per lid contributie betaald door de afdelingen. Bij het 25-jarig jubileum in 1971 werd er door de tien aangesloten afdelingen met totaal ongeveer 200 leden 15 cent contributie per lid betaald.

De vereniging houdt jaarlijks een kringkeuring, eerst op wisselende locaties maar de laatste jaren altijd aan de Dorpsweg in Hoornaar. Slechts enkele jaren kon er geen keuring zijn, bijvoorbeeld door een uitbraak van een dierziekte. In het begin waren er alleen witte dieren, maar later werden er ook bonte ongehoornde dieren aangevoerd. Het batig saldo van de kringkeuring werd in de kringkas gestort.

Chris Bok Bokaal

Anno 2018 zijn er drie afdelingen (VZOD Giessenlanden, SnV Lexmond en DES Hagestein) aangesloten bij de Kring A&V, die gezamenlijk bijna 100 leden hebben. Door het grote aantal geiten (witte-, toggenburger-, bonte-, nubische- en boergeiten) wordt er in twee ringen gekeurd door 2x2 keurmeesters. Aan het einde van de keuring wordt de 'Chris Bos Bokaal' uitgereikt voor de beste geit van de keuring. De dieren zijn tegen Q-koorts gevaccineerd.