Het leukste warenhuis gaat stoppen

GROOT-AMMERS • Het leukste warenhuis in Groot-Ammers sluit per 1 september de deuren. Bijna alle bedrijfsonderdelen maken een doorstart op andere locaties.

"Het was een loodzware beslissing", zegt ondernemer Maarten Bikker. "Ik stop niet uit weelde, laat dat duidelijk zijn. Het zit niet in mijn karakter om toe te kijken hoe het jaar in jaar uit minder wordt en uiteindelijk failliet te gaan. Dat wil ik absoluut niet. Daarom stop ik nu, zodat ik alles op een goede manier kan afsluiten."

Doorstart

Bikker is blij dat investeerders ervoor hebben gezorgd dat het bedrijf een doorstart krijgt aan het Oranjeplein. De winkel opent in oktober in het pand waar voorheen de Dío huisde. De nieuwe naam is nog niet bekend. Elvira de Bondt en Wietseja van de Berg-Verschoor, twee medewerkers van Het leukste warenhuis, worden het gezicht van de nieuwe winkel. Bikker zal assisteren bij de opstart, maar verdwijnt erna uit beeld. "Het is voor mij heel dubbel. Het is moeilijk om afscheid te nemen van mijn levenswerk, maar ik ben heel blij dat de inwoners van Groot-Ammers straks nog steeds in eigen dorp terecht kunnen."

Lokaal kopen

Bikker is er samen met de investeerders van overtuigd dat de onderneming op de nieuwe, kleinere, locatie kans van slagen heeft. "Als de klant maar komt, dat is het belangrijkste. Het zou fijn zijn als mensen beseffen dat alle ondernemers keihard moeten werken om een boterham te verdienen. Als we Groot-Ammers leefbaar willen houden, is het belangrijk dat de inwoners hier hun aankopen doen. Alleen dan kan de middenstand blijven bestaan."

Niet alleen de productgroepen van Het leukste warenhuis blijven in Groot-Ammers, ook Naaiatelier ANA, Personal Computers en het postagentschap blijven. Het postagentschap opent 30 augustus in de Emté supermarkt, terwijl het naaiatelier en computerbedrijf onderdak vinden aan de Wilhelminastraat 2a in Groot-Ammers. Naaiatelier ANA behoudt de reeds bekende openingstijden en diensten.

Dennis Uithol van Personal Computers is op de nieuwe locatie iedere vrijdag en zaterdag geopend en de rest van de week telefonisch bereikbaar. Mensen kunnen bij hem terecht voor reparatie van computer en laptop en advies bij de aanschaf van nieuwe laptops.

Lees volgende week het volledige interview met Maarten Bikker in Het Kontakt.