Wethouder Van Middelkoop onthult bouwbord De Weide II in Meerkerk

MEERKERK • Wethouder Maks van Middelkoop onthulde maandag het bouwbord van De Weide II aan de Bazeldijk in Meerkerk.

Daarop is de opzet van de nieuwe woonwijk De Weide II en het nieuwe sportcomplex van SV Meerkerk te zien.

De voorbereidingen voor de Weide II zijn in volle gang. Door bouwbedrijf Martens en Van Oord wordt de voorbelasting aangebracht voor het sportcomplex van SV Meerkerk. De planning is dat het nieuwe complex in het seizoen 2019-2020 in gebruik wordt genomen.

Daarna start de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Weide II. Een gevarieerd woningbouwprogramma, met ongeveer 150 woningen; vrijstaand, twee-onder-een kap en rijenwoningen.