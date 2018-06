Onduidelijkheid over toekomst dorpshuis De Linde in Meerkerk

meerkerk • Verkopen of verhuren, dat is en blijft voor de gemeente Zederik voorlopig nog de vraag voor dorpshuis De Linde in Meerkerk.

Maandagavond bespraken de raadsleden het voorstel van het college om het besluit over het al dan niet verkopen van De Linde uit te stellen tot de tweede helft van 2019. Vorig jaar was overeengekomen dat deze knoop in het eerste kwartaal van 2018 doorgehakt zou worden. Daarnaast zou het Meerkerkse dorpshuis een forse opknapbeurt krijgen. Die werkzaamheden kenden de nodige hobbels, zo valt in het voorstel te lezen. 'De verbouwing is in 2017 stilgelegd. Er zijn gesprekken gevoerd om de verstoorde verhoudingen tussen gemeente en aannemer weer in orde te krijgen. Het ontwerp is meermalen aangepast om binnen het budget te blijven.'

Inmiddels is de planning dat deze zomer de resterende werkzaamheden afgerond worden. Door de verwikkelingen stelde het college niet toe te zijn gekomen aan de uitvoering van het besluit van vorig jaar en is uitstel dus noodzakelijk. Het leverde in de Zederikse politiek een ondoorzichtige discussie op. Diverse partijen, waaronder ChristenUnie en CDA, voelen sowieso niets voor verkoop van De Linde. VHL Lokaal Zederik wilde van geen uitstel weten. Govert Versluis: "Als we het dorpshuis voor Meerkerk willen behouden, moeten we dit voor de herindeling afronden."

Een voorstel waar de VVD juist helemaal niets in zag. Hanneke van der Leun: "Het is een goed voorstel om het besluit over al dan niet verkopen uit te stellen. We moeten nu niet los uit de heup allerlei andere ideeën op tafel brengen." Ze bracht dit mede in omdat wethouder Arie Donker al voorzichtig de conclusie trok dat de meerderheid van de raad voor verhuur en niet voor verkoop gaat. "Ik wil in september met een nieuw voorstel komen, inclusief de financiële consequenties wat niet verkopen met zich meebrengt."

De knoop werd uiteindelijk niet doorgehakt. De Zederikse partijen bespreken het voorstel verder tijdens de raadsvergadering op maandag 9 juli.



Geurt Mouthaan