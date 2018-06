Telefooncirkel Giessenlanden per 1 juli van start

GIESSENLANDEN • Hoewel nog wordt gezocht naar een aantal vrijwilligers, gaat de Telefooncirkel Giessenlanden van start met ingang van 1 juli.

De gedachte achter de Telefooncirkel is dat deelnemers die het op prijs stellen iedere morgen rond een vast tijd worden gebeld. Het gaat hierbij met name om alleenwonende mensen, niet alleen senioren. Een geruststelling voor henzelf, maar vaak ook voor hun omgeving. En wordt een keer niet opgenomen, dan wordt onmiddellijk actie ondernomen om te zien wat er aan de hand is. Het initiatief voor deze cirkel gaat uit van de Seniorenraad Giessenlanden.

Met mensen die zich aanmelden vindt eerst een gesprek plaats om het systeem uit te leggen, bijvoorbeeld hoe te handelen wanneer degene die wordt gebeld, niet opneemt.

Vrijwilligers, maar vooral ook mensen, die gebeld willen worden, kunnen contact opnemen met coördinator Arie Slob via 0183-581331 of mrarieslob@hetnet.nl.