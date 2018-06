Burgerinitiatief in Hei- en Boeicop om woningbouw mogelijk te maken

HEI- EN BOEICOP • In Hei- en Boeicop heeft een aantal inwoners de koppen bij elkaar gestoken om de woningbouw in dit dorp een duw in de rug te geven.

Wethouder Maks van Middelkoop meldde dit maandagavond aan de gemeenteraad. "Met name in Nieuwland en Hei- en Boeicop is nauwelijks nog enige ruimte voor nieuwbouw. In Hei- en Boeicop is inmiddels een burgerinitiatief opgezet. De initiatiefnemers vinden dat er onvoldoende woningen worden gebouwd en maken zich daar grote zorgen over."

Van Middelkoop noemde het 'een mooie ontwikkeling': "Ik vind het een mooie ontwikkeling. We hebben al een aantal gesprekken met hen gehad. Voor de zomervakantie hopen we nogmaals bij elkaar te komen om hier verder handen en voeten aan te geven."

Nieuwland

De wethouder bracht dit in naar aanleiding van vragen van VHL Lokaal Zederik over de woningbouw in de twee dorpen. Govert Versluis vroeg zich naar aanleiding van de beantwoording van Van Middelkoop af of er ook in Nieuwland beweging is.

"Daar beweegt niet zoveel", reageerde hij. "Wij staan open voor initiatieven van inwoners. Er zijn al meerdere gesprekken geweest met mensen die plannen hebben. Ik nodig iedereen uit: heb je een geschikt stuk grond, meld je bij de gemeente."