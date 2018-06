Graan & Zo levert aan ziekenhuisschip Africa Mercy

OUD-ALBLAS • Het in korenmolen De Hoop te Oud-Alblas gevestigde Graan & Zo steunt sinds kort het ziekenhuisschip Africa Mercy. Daarom bracht Mercy Ships Holland een bezoek aan de molen.

"We zijn altijd al gewend om de 'eerstelingen' weg te geven van wat je hebt gezaaid. Dat betekent dat we tien procent van onze winst investeren in het Koninkrijk van God. We kwamen bij Mercy Ships uit omdat we een van de vrijwilligers op de Africa Mercy kennen: Mirjam Schotanus. We vinden Mercy Ships geweldig omdat het om praktische hulpverlening gaat: medische zorg op een ziekenhuisschip voor de allerarmsten. In ons land mogen we genieten van goede gezondheidszorg, dat gunnen we anderen ook. Mooi dat de liefde van God op zo'n praktische manier wordt vormgegeven", vertellen Gert-Jan en Heleen de Groot van Graan & Zo.

In hun molen annex voedingswinkel vind je onder andere noten, tarwemeel, zuidvruchten, kruiden en natuurvoedingsproducten. Biologisch, zonder toevoegingen en toegevoegde geraffineerde suiker. "Zo dragen we graag bij aan een gezonde leefstijl met producten die zoveel mogelijk puur en natuurlijk zijn. In al onze producten vind je ons uitgangspunt terug uit Genesis 1:29 'Ik geef u al het zaaddragend gewas om te eten'." Het streven naar een gezonde levensstijl met hoogwaardige producten past helemaal bij de missie van Mercy Ships om de allerarmsten in Afrika gratis uitstekende medische zorg te bieden, omdat ieder mens kostbaar is.