Henny Huisman te gast op jubileumshow Kees Versluys in Meerkerk

MEERKERK • Oud-presentator van de Soundmixshow Henny Huisman is 29 september te gast tijdens de jubileumshow van zanger Kees Versluys in dorpshuis De Linde te Meerkerk.

Tijdens de show vindt de release plaats van het Nederlandstalige album van Versluys en het eerste exemplaar wordt door Henny Huisman overhandigd. "Het is dan exact 25 jaar geleden dat ik bij hem in de Soundmixshow mijn bekende optreden had, waarmee ik meteen landelijke bekendheid kreeg", vertelt de Meerkerkse zanger. "Toen ging ik naar Henny en nu, 25 jaar later, komt hij naar Meerkerk toe."

Voor degenen die ook aanwezig willen zijn bij deze feestavond, waarbij tevens diverse andere artiesten optreden, zijn er nog kaarten beschikbaar. De kaarten zijn al wel bijna uitverkocht. Info: 06-21436136, kmpromotion@planet.nl of de vernieuwde website www.keesversluys.com.