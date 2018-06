Drukbezochte openluchtdienst bij Maranathakerk in Giessenburg

GIESSENBURG • De openluchtdienst bij de gereformeerde Maranathakerk in Giessenburg werd zondag druk bezocht.

Jan Veltrop leidde de dienst die als thema had: 'Mag ik dan bij jou'. The new Adam's family zorgde voor de muziekale ondersteuning. Na afloop was er koffie en was er gelegenheid om nog even na te praten over de dienst.