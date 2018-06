De Schakel in Nieuw-Lekkerland heeft mogelijke vandaal op foto

NIEUW-LEKKERLAND • Basisschool De Schakel in Nieuw-Lekkerland heeft een foto van een jongere die mogelijk de vernielingen op het dak van de school heeft aangericht. Maandag 4 juni kwam de school erachter dat onder andere alle ventilatiepijpjes op het dak kapot waren getrapt en er onderdelen van de regenafvoer rondzwierven. Volgens de school bedraagt de schade minstens 850 euro.

Directeur Henk Kooijman was boos en de school uitte de frustratie op twitter. Het was namelijk niet de eerste keer dat de school problemen ondervindt. Elke week is het weer raak: het eerste rondje van de conciërge op maandagochtend is het plein glasvrij maken.

"De laatste weken, misschien wel maanden vinden we elke maandag flesjes en glas op het plein", vertelt directeur Henk Kooijman van De Schakel. "Ook liggen er vaak peuken en een halve supermarkt aan verpakkingsmateriaal van grote chipszakken en koeken."

Leeftijdsgenoot

De tweet maakte veel los in Nieuw-Lekkerland en werd opgepikt door de media. Daardoor kreeg Kooijman twee foto's. Een oud-leerling van De Schakel was zo'n twee weken geleden aan het basketballen op het schoolplein toen hij spullen van het dak af zag komen, vertelt Kooijman.

"Heel moedig heeft hij toen zijn leeftijdsgenoot aangesproken en gezegd: 'Ben je nu helemaal gek? Je gaat die dingen er toch niet afhalen? Je moet het terugzetten.'. Dat weigerde de jongere op het dak en toen zei onze oud-leerling: 'dan maak ik foto's van je'. Blijkbaar vond degene op het dak dat goed, dat snap je dan toch ook niet?"

Daarop kreeg Kooijman van iemand uit het dorp nog een foto, van jongens die op het dak van een andere school liepen. "Hij stelde dat het mogelijk dezelfde kon zijn en stuurde die foto daarom door. Ik heb even zitten zoomen en ik denk dat dat dezelfde is. Die is dan dus op twee scholen op de daken geweest, maar daar heeft hij niets gesloopt."

Meer schade

De foto van de jongere bij De Schakel is al veertien dagen geleden gemaakt, dus mogelijk dateert de schade al van langer geleden. En dat had voor veel meer problemen kunnen zorgen, dan het nu gedaan heeft. "We mogen blij zijn dat het niet hier keihard heeft geregend, want dan loopt het hier naar binnen. Onder die pijpjes staan dure ventilatieapparaten. Dus als het volregent weet je niet wat er dan gebeurt."

De pijpjes zijn nog niet gerepareerd, omdat de benodigde spullen niet meteen op voorraad zijn. Wel zijn ze afgedekt, zodat de boel niet in kan regenen. Bang dat het wereldkundig maken van de vernielingen nog meer oproerkraaiers naar De Schakel trekt, is Kooijman niet.

"Het tegenovergestelde is al aan de orde. Deze tweet is ook rondgegaan in een aantal groepen. En wij hebben gehoord dat zij denken: 'O, voorlopig laten we ons even niet bij De Schakel zien, want straks zijn wij de klos'."

Aangifte

De foto's wil Kooijman maandag 11 juni aan de politie overhandigen, als hij ook aangifte van het vandalisme hoopt te doen. Degene vinden die de boel op het dak gesloopt heeft, was niet de bedoeling achter het verzenden van de tweet. "De reden van het twitterbericht was pure frustratie", vertelt Kooijman met nog wat boosheid in zijn stem.

"Ik was witheet dat het weer aan de orde was. Wij zijn hier om leiding te geven aan een onderwijskundig proces en ik loop als een soort aannemer op het dak te herstellen. Dat is belachelijk. Als je maar twee hoedjes terug moet zetten op de ventilatiepijpjes, ben je met tien minuten weer klaar. Maar je wordt er wel een beetje moedeloos van. Je wil het niet: het is gevaarlijk voor de kinderen, het kost geld, tijd en energie."

Met de aangifte hoopt Kooijman dat de schuldige gevonden wordt. Op hem of haar wil hij de schade verhalen.

Overlast op basisscholen

Ook in het verleden hadden scholen in Nieuw-Lekkerland vaak last van hangjongeren. Samen met onder andere de politie en een andere basisschool werd er destijds regelmatig overlegd. Volgens Kooijman er toen door politie ook regelmatig gecontroleerd op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond en de jeugd aangesproken.

"Met de reorganisatie van de politie is dat uit hun systeem verdwenen. Daarna hebben we wel goede contacten gehad met de wijkagenten, die kwamen langs met de vraag of we nog last hadden of als we aangifte wilde doen. Dan werd er weer even goed aandacht aangegeven en nam de overlast af. Maar ja, als de ene groep goed wordt aangesproken, komt de volgende alweer langs."

Het schoolplein hermetisch afsluiten om hangjeugd te voorkomen is voor Kooijman geen optie om het vandalisme tegen te gaan. "Je kan nu eigenlijk al niet op het dak klimmen, maar het lukt ze toch via de regenpijp en het hek naast het basketbalveld. Daar hebben we wel punten op gehad, maar dan was drie keer in de week de bal lek. Dus die hebben we er weer afgeslepen. De kinderen moeten gewoon normaal kunnen blijven spelen."

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"><p lang="nl" dir="ltr">Dit weekend weer vernielingen op het dak van <a href="https://twitter.com/SchakelBasissch?ref_src=twsrc%5Etfw">@SchakelBasissch</a>. Moe van aangiften doen, levert meestal niets op. Bierflessen op het dak en puinzooi op het plein. Opruimen van glas is een maandagritueel. <a href="https://twitter.com/vatpiet?ref_src=twsrc%5Etfw">@vatpiet</a> <a href="https://twitter.com/Gem_Molenwaard?ref_src=twsrc%5Etfw">@Gem_Molenwaard</a> <a href="https://t.co/HGLKDP1Ylu">pic.twitter.com/HGLKDP1Ylu</a></p>— Schakel Basisschool (@SchakelBasissch) <a href="https://twitter.com/SchakelBasissch/status/1003598059627077633?ref_src=twsrc%5Etfw">4 juni 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>