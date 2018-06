Uitvaartverzorger Martin Hendericks even minder zichtbaar

VIJFHEERENLANDEN • Martin Hendericks zal wegens ziekte de komende tijd minder zichtbaar - en vooral op de achtergrond werkzaam - zijn. De meeste taken worden overgenomen door de collega's Machteld Detmers en Desirée Huis in 't Veld - Heinink.

Martin: "In mijn vak word je vaak geconfronteerd met ziekte en nu ben ik zelf aan de beurt. Onlangs is bij mij, na aanhoudende vermoeidheidsklachten en onverklaarbare pijntjes, en gelukkig adequaat handelen van mijn huisarts, de diagnose lymfeklierkanker vastgesteld. En dan weet je even niet wat je overkomt. Omdat er tientallen verschillende vormen van lymfekanker zijn, moeten de komende weken eerst alle onderzoeken zijn afgerond om de juiste behandeling op te kunnen starten."

Totdat Martin weer helemaal terug is draait het bedrijf gewoon door, in de komende periode neemt de rest van het team de uitvaartwerkzaamheden over. Bij een melding van overlijden kan gewoon het gebruikelijke telefoonnummer worden gebeld.

"Ik ben diep geraakt door de kaartjes, berichtjes en bloemen die ik al heb mogen ontvangen. Ik wil iedereen via deze weg dan ook al enorm bedanken voor het medeleven, dit doet mij erg goed in een toch enorm onzekere situatie."