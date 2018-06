Meerkerks modebedrijf Van Toor viert honderdste verjaardag

MEERKERK • Anna van Toor geniet landelijke bekendheid. Ze is geen vrouw van vlees en bloed; Anna van Toor is de naam van een jubilerend modemerk uit Meerkerk. Dit jaar viert het familiebedrijf Van Toor zijn honderdste verjaardag.

Vandaag zijn het de derde en vierde generatie van de familie die het modebedrijf runnen. Vanaf de A27 is het pand van Anna van Toor aan de Energieweg goed zichtbaar. De strakke achtergevel, met kenmerkende boogvorm boven de entree, verbergt verrassend veel. Daarachter worden trends gezet, stoffen geselecteerd, ontwerpen gemaakt.

Webshop

Dagelijks verpakken medewerkers grote hoeveelheden kleding om die vanuit Meerkerk naar de dertig eigen winkels, groothandels en retailers te sturen. En naar de honderden klanten die via de webshop mode bestellen.

Aan huis

De start van het bedrijf zag er honderd jaar geleden heel anders uit. In 1918 schreef Cornelis van Toor uit Waarder (bij Lopik) zich in als zelfstandig ondernemer. Hij verkocht onder andere stoffen, naaimachines en garens. In 1920 opende hij samen met zijn vrouw Aletta Bouwmeester een winkel in Tienhoven. Daarnaast bleef hij aan huis verkopen, zoals zoveel middenstanders destijds. Door de groei van de confectie-industrie veranderde het bedrijf in de loop der jaren ingrijpend.

Groot gezin

Jan Paul van Toor, kleinzoon van Cornelis, heeft nu de dagelijkse leiding. Zijn vader, Jan Hugo van Toor, fietste nog met kleding langs boeren en buitenlui. De negen kinderen van Jan Hugo hoorden aan tafel de verhalen over het bedrijf. "Daar draaide het om in de familie", vertelt Jan Paul. "Mijn vader zei altijd: 'Eerst komt het bedrijf, daarna de familie'. Mijn ouders hadden een groot gezin, dat moest gevoed worden."

Schoenen poetsen

Over zijn opvoeding zegt hij: "Mijn ouders waren mensen met een nuchtere, calvinistische inslag. We woonden aan de Voorstraat in Ameide. De kinderen moesten koper en schoenen poetsen, boodschappen doen. Toen ik een jaar of veertien was, ben ik gaan werken in het bedrijf: auto's wassen, hangers uitzoeken, kleding prijzen. Later deed ik de verkoop van herenmode. Je groeit erin."

Dynamisch

Het was voor Jan Paul vrij snel duidelijk dat hij ondernemer wilde worden. En dat hij zijn brood wilde verdienen in het bedrijf van zijn ouders. "Ik heb gekozen voor de opleiding textielmanagement in Doorn. De branche is heel dynamisch; je moet continu scherp zijn om de tijdgeest te kunnen duiden. En je doelgroep goed in het vizier houden."

Broers

De broers Jan Paul en Cees van Toor vormen vandaag de directie van Anna van Toor. Jan Paul heeft de dagelijkse leiding. Cees is betrokken als aandeelhouder. Zijn vrouw Annette leidt de winkel in Gorinchem. Chantelle, de vrouw van Jan Paul, is verantwoordelijk voor de collectieontwikkeling. Broer Han managet het onderhoud en verbouwingen van de winkels. Lisette, dochter van Cees en Annette, is verantwoordelijk voor onder andere marketing en communicatie.

Naamsverandering

De verandering van de naam – Van Toor Fashion werd Anna van Toor – was een strategische keuze. Het bedrijf wilde persoonlijkheid uitstralen. "Anna is een bekende Hollandse naam. Ze staat voor alle vrouwen die zich aangetrokken voelen tot Anna van Toor. Onze doelgroep bestaat uit dertigplussers die kleding kopen in het midden- en hoogsegment. Onder de naam Anna Blue brengen we een sportieve kledinglijn."

Kronkelbeweging

De ontwikkeling van het bedrijf was geen rechte lijn omhoog. Jan Paul maakt met zijn wijsvinger een kronkelbeweging in de lucht. "Er zijn meerdere crises geweest. Als het je lukt om daar iedere keer weer bovenuit te komen, doe je blijkbaar iets goed. Je moet goed inspelen op ontwikkelingen. De transitie van winkel naar internet is een enorme verandering die nog volop aan de gang is."

"We geloven in de combinatie van winkel en internet. Juist in deze tijd van digitalisering geloven we in menselijk contact. We willen nog graag winkels openen in onder andere Maastricht, Rotterdam en Alkmaar. Daarnaast breiden we de online verkopen flink uit. We werken samen met zestig groothandels en met collega-retailers in gebieden waar we geen eigen winkel hebben."

Betrokken

Anders dan bij Jan Paul thuis stond bij Lisette niet alles in het teken van het familiebedrijf. "Maar mijn ouders waren en zijn er wel altijd fulltime aan het werk. Met passie. Ik voelde me altijd betrokken. Na mijn studie economie en bedrijfskunde besloot ik dat ik me liever wilde inspannen voor dit bedrijf dan voor een ander."

"In de afgelopen jaren hebben we veertien van onze winkels gerestyled, met lichte kleuren en natuurlijke materialen. Dit jaar investeren we in de restyling van nog meer winkels. Maar: voor alles willen we een goed en gezond bedrijf zijn, dat gaat vóór een groot bedrijf."