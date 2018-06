Stroomstoringen in Molenaarsgraaf, Lexmond, Hoogblokland en Arkel

REGIO • In de nacht van donderdag op vrijdag viel in verschillende plaatsen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden enige tijd de stroom uit.

Rond middernacht was dat het geval in delen van Lexmond, Hoogblokland en Arkel. Het ging daarbij om 1290 aansluitingen. Een uur later was het mankement verholpen door Stedin.

Enkele uren later ging het mis in Molenaarsgraaf en omgeving. Daar hadden 945 huishoudens te maken met stroomuitval. De oorzaak was een defecte kabel. Binnen een uur had iedereen weer stroom.