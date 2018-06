Kinderen Rehobothschool in Groot-Ammers duiken kosten schoolzwemmen bij elkaar

GROOT-AMMERS • Leerlingen en leraren van de Rehobothschool in Groot-Ammers gingen deze week zelf aan de slag om het geld voor het schoolzwemmen bij elkaar te halen.

Even hing het jaarlijkse schoolzwemmen in De Dompelaar aan een zijden draadje voor kinderen van de Rehobothschool in Groot-Ammers. De gemeente Molenwaard liet de subsidie per dit seizoen vervallen. De leerlingen en leraren lieten het daar niet bij zitten en zetten met elkaar een sponsoractie op.

De kinderen doken donderdagochtend in De Dompelaar het water in voor banen en estafette-zwemmen, om uiteindelijk al het gesponsorde geld op te duiken vanaf de bodem van het zwembad. Dankzij dit bedrag ligt het schoolzwemmen voor 2019 in het vooruitzicht.