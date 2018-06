Inwoner Noordeloos voor rechter voor bezitten en verspreiden van kinderporno

NOORDELOOS • Een 53-jarige inwoner van Noordeloos staat donderdag voor de rechter voor het bezitten van en verspreiden van kinderporno.

Hij wordt ervan verdacht 229 foto's en 239 films met kinderporno in 2016 in Leerdam en Hoogblokland in zijn bezit te hebben gehad en te hebben verspreid. Daarnaast zou hij in 2015 in Leerdam ook een foto met kinderporno zelf gemaakt hebben. Als laatste wordt hij ervan verdacht twee foto's met dierenporno in zijn bezit te hebben gehad.