Inwoner Giessenburg voor rechter voor opsluiten en mishandelen echtgenote

GIESSENBURG • Een 57-jarige inwoner van Giessenburg staat donderdag voor de rechter voor het opsluiten en mishandelen van zijn vrouw.

Hij wordt ervan verdacht in 2015 zijn echtgenote een hele nacht in de bijkeuken te hebben opgesloten. Daarnaast zou hij haar aan haar voeten de trappen hebben afgesleept. Ook zou hij haar hebben geschopt, geslagen en bedreigd met het in het in brand steken van het huis.