Graan & Zo in Oud-Alblas steunt Mercy Ships

OUD-ALBLAS • Voedingswinkel Graan & Zo in korenmolen De Hoop in Oud-Alblas steunt sinds enige tijd Mercy Ships, een organisatie die met een ziekenhuisschip medische zorg biedt aan mensen in ontwikkelingslanden.

"We zijn altijd al gewend om je 'eerstelingen' weg te geven van wat je hebt gezaaid. Dat betekent dat we tien procent van onze winst investeren in het Koninkrijk van God. We vinden Mercy Ships geweldig omdat het om praktische hulpverlening gaat: medische zorg voor de allerarmsten", vertellen de eigenaren Gert-Jan en Heleen de Groot. "Concreet kwamen we bij Mercy Ships uit omdat we een van de vrijwilligers op de Africa Mercy kennen: Mirjam Schotanus."