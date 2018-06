Lisanne Addink uit Nieuw-Lekkerland voor vijfde keer in lijst '100 Duurzaamste Jongeren'

NIEUW-LEKKERLAND • Lisanne Addink-Dölle uit Nieuw-Lekkerland staat dit jaar voor de vijfde keer in de landelijke lijst '100 Duurzaamse Jongeren'.

Leeftijdstechnisch is het meteen ook de laatste keer dat ze in dit rijtje staat. De Duurzame Jonge 100 geeft een overzicht van jonge ondernemers (tot en met 32 jaar), young professionals en studenten die aantonen dat een duurzame toekomst mogelijk is.

De onderneemster uit Nieuw-Lekkerland is samen met haar man Remco eigenaar van Verdraaid Goed, gespecialiseerd in het geven van een nieuw leven aan afgedankte producten.

Amsterdam

Dat Lisanne in de lijst staat, werd op een bijzondere manier duidelijk gemaakt. Aan de Zuidas in Amsterdam hangt een levensgrote banner met daarop haar foto.