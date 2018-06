Netics uit Alblasserdam wint Innovation Award

ALBLASSERDAM • Ingenieursbureau Netics uit Alblasserdam heeft de Innovation Award ZHZ gewonnen. Het bedrijf won de prijs voor het bedenken van de Geowall: een eenvoudige, goedkope, milieuvriendelijke en robuuste beschoeiing van lokaal beschikbare geperste baggerspecie.

De prijs werd woensdag 6 juni uitgereikt aan de bedenkers van de Geowall, Hugo Ekkelenkamp en Eldert Besseling. Volgens de jury valt de prijs hen te eer, omdat het bouwen met baggerspecie een innovatie is met zowel een grote economische als maatschappelijke impact. "De GEOWALL® is een business model gebaseerd op een vorm van circulaire economie waar prima geld mee te verdienen is," aldus juryvoorzitter Kees Jan Mes.

Hugo Ekkelenkamp en Eldert Besseling schrijven in een verklaring dat ze trots zijn op het winnen van de award. "Er waren zoveel goede inzendingen, dit hadden we echt niet verwacht. Met de prijs krijgen we nu ook erkenning vanuit de regio. Het gebied waar het allemaal begonnen is en waar het idee ontstaan is."

De Innovation Award ZHZ werd dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. De prijs is een gezamenlijk initiatief van Werkgevers Drechtsteden en Port of BUSINESS en mag zich naar eigen zeggen verheugen in een breed draagvlak bij bedrijven, instellingen en de regionale en lokale overheden.