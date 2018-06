Laatste Molenwaards Dictee in Wellantcollege de Bossekamp

MOLENWAARD • Dit jaar vindt het laatste Molenwaardse Dictee plaats, omdat Giessenlanden en Molenwaard per 1 januari fuseren. Op 14 juni doen zestien van de achttien basisscholen aan het derde Molenwaards Dictee mee.

Elke school vaardigt twee leerlingen uit groep 7/8 af om deel te nemen aan het dictee dat Jan Boele, voorzitter van de historische vereniging Binnenwaard én schrijver van de biografie van J.W. Ooms, opstelde.

Wellantcollege

Wethouder Paul Verschoor leest het dictee voor in het schoolgebouw van de gastheer: Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland. Tijdens het nakijken krijgen de kinderen een rondleiding aangeboden in de praktijkruimten van de school. De leerlingen strijden om een wisselbeker. Voor de winnaars op plaats nummer 1, 2 en 3 zijn er bovendien prijzen die uitgereikt worden. De leerlingen krijgen bovendien een herinnering aangeboden.

De zestien deelnemende scholen zijn: De Knotwilg Nieuwpoort, Eben-Haëzer, Nieuwpoort, Rehoboth, Groot-Ammers, Eben-Haëzer, Groot-Ammers,De Boomgaard, Streefkerk; School met de Bijbel, Streefkerk; De Tuimelaar, Nieuw-Lekkerland; Petrus van der Veldenschool, Nieuw-Lekkerland; Groen van Prinstererschool, Oud-Alblas; De Zaaier, Wijngaarden; School met de Bijbel, Bleskensgraaf; De Ammers, Groot-Ammers; De Fakkel – Goudriaan; Eben-Haëzer, Ottoland; De Bron, Molenaarsgraaf; De Stapsteen, Bleskensgraaf.