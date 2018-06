Senioren bewegen in warm zwemwater De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Een 40-tal senioren uit gemeente Molenwaard namen donderdag deel aan een nieuwe activiteit van Vrienden van zwembad De Dompelaar: Senior Fit 60+ zwemmen.

Dankzij Molenwaards Gezond Initiatief zwommen de senioren in een warm bad van 28 graden. Alle deelnemers werden welkom geheten door wethouder Piet Vat. Molenwaard Actief gaf een presentatie en Optisport een workshop. Nadien konden de senioren vrij zwemmen.

Warm hart

De gemeente Molenwaard heeft inwoners uitgedaagd om een project te starten dat gezond leven stimuleert. Eén van die ideeën werd ingestuurd door Vrienden van het zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers. Met subsidie van de gemeente gingen zij aan de slag om een nieuwe activiteit voor senioren te organiseren: Senior Fit 60+ zwemmen.

Voor Vrienden van De Dompelaar was het een geslaagde ochtend. De opkomst was hoog en voor meer dan de helft van de deelnemers was dit een eerste kennismaking met zwemmen. Voor anderen was het lang geleden sinds het schoolzwemmen of met de kinderen het water ingaan. Bij succes wordt Senior fit 60+ elke eerste donderdag van de maand tijdens het zwemseizoen herhaald.