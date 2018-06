Maria de Jong (Ameide) lijsttrekker CDA Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Maria de Jong-Middelkoop uit Ameide is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden lijsttrekker van het CDA.

De Jong is momenteel fractievoorzitter van CDA Zederik. In de top drie zijn ook de andere Vijfheerenlanden-gemeenten vertegenwoordigd: op plaats twee staat de Viaanse wethouder Marcel Verweij en op plaats drie Martine Visser, momenteel fractievoorzitter in Leerdam.

In aanloop naar de herindelingsverkiezingen voor Vijfheerenlanden in november heeft CDA Vijfheerenlanden deze week haar kandidatenlijst vastgesteld. De lijst bevat een gevarieerd gezelschap van ervaren (raads-)leden en wethouders, maar verwelkomt ook een aantal nieuwkomers in de politiek. Nagenoeg alle kernen van de nieuwe gemeente zijn vertegenwoordigd op de lijst van 37 kandidaten.

Evenwichtige verdeling

Frank Koen, voorzitter van het interimbestuur CDA Vijfheerenlanden is enthousiast over de kandidatenlijst: "Deze lijst bevat een divers team aan CDA'ers, met een evenwichtige verdeling tussen verschillende leeftijden, man-vrouw en de vele kernen van Vijfheerenlanden. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze kandidaten een sterk team gaan vormen dat hard aan de slag gaat om de uitdagingen voor de nieuwe gemeente op te pakken."



De leden van het CDA stelden de door de vertrouwenscommissie voorgestelde lijst unaniem vast. Daarna overhandigde de voorzitter het reeds vastgestelde verkiezingsprogramma met de titel 'Leefbaar en vitaal Vijfheerenlanden' aan lijsttrekker de Jong-Middelkoop.



CDA Vijfheerenlanden kandidatenlijst top 10



1. (Mevr.) M. G.M. (Maria) de Jong-Middelkoop (1983) - Ameide

2. (Dhr.) M.F.M. (Marcel) Verweij (1961) - Zijderveld

3. (Mevr.) M.G. (Martine) Visser, (1972) - Leerdam

4. (Dhr.) C. (Kees) Bel (1965) - Leerdam

5. (Dhr.) A. (Bram) Schoonhoven (1969) - Vianen

6. (Dhr.) M. (Maks) van Middelkoop (1958) - Ameide

7. (Dhr.) D.A.C. (David) Golverdingen (1987) - Leerdam

8. (Mevr.) A.M.(Marieke) van der Spek-den Besten (1983) - Nieuwland

9. (Dhr.) H. (Henk) Kroon (1980) - Vianen

10. (Dhr.) H. M. (Henk) van Nieuwenhuijzen (1952) - Lexmond