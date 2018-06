Waarom uit eten gaan als u ook in de achtertuin kunt genieten van een geweldige barbecuebeleving op niveau? Partyservice Versluis regelt alles tot in de puntjes. Het enige wat u hoeft te doen is zorgeloos genieten!

Met Partyservice Versluis haalt u een culinaire topper in huis. Uw gasten kunnen smullen van bijzondere vlees- en visgerechten, perfect gegaard op een houtgestookte slingerbarbecue. "Barbecueën is altijd een feestje en we verrassen iedere keer weer met een ware smaaksensatie", belooft René Versluis.

Hij is van huis uit slager en richt zich sinds vijf jaar volledig op exclusieve partycatering voor bedrijven en particulieren. Zijn liefde en kennis vanuit het slagersvak neemt hij mee naar de barbecue.

Kwaliteitsproducten

René gebruikt de beste vlees en vis voor zijn gerechten. Zo serveert Partyservice Versluis smaakvol Limburgs kloostervarken, op een cederhouten plank gerookte wilde zalm en perfect medium rare gegaarde biefstuk van het Australisch Clare Valley rund. René: "Ik gaar de picanha af op vijftig graden en serveer het direct na het snijden op een houten plank. Dat is echt heerlijk."

Zorgeloos genieten

En het mooie van dit alles: u heeft er geen omkijken naar! U kunt samen met uw gasten genieten van het feest, terwijl Partyservice Versluis voor eten en indien gewenst ook drinken zorgt.

De cateraar neemt alle benodigde materialen mee, inclusief luxe porseleinen borden en RVS bestek voor alle gasten. Op de afgesproken tijd zijn de eerste gerechten klaar en na afloop ruimt Versluis alles op. Er blijft alleen een zinken emmer met de kolen en as van de barbecue achter. Zorgeloos genieten dus!



Partyservice Versluis heeft arrangementen vanaf 27,50 euro per persoon. Kijk voor meer informatie over de barbecuebeleving op www.partyserviceversluis.nl.