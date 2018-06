HOOGBLOKLAND • Op zaterdag 9 juni organiseert Unique Body Care van 13.00 uur tot 16.00 uur een open dag aan de Bazeldijk 8 te Hoogblokland.

Deze middag is bedoeld om vrijblijvend kennis te maken met de werkwijze van Unique Body Care. De uitgekiende levensstijl, ontwikkeld door een verpleegkundige, helpt mensen op een verantwoorde manier op gewicht te komen én te blijven.

De open dag biedt een kijkje achter de schermen van Unique Body Care. Je kunt er terecht met al je vragen op het gebied van afvallen, figuur correctie en gewichtsbehoud . Daarnaast krijg je uitgebreide informatie over de mogelijkheden om op een verantwoorde manier in 30, 60 of 100 dagen jouw persoonlijke doelstellingen te behalen. Bij Unique Body Care ligt de focus een levenswijze die je helpt om je fit te voelen en voorgoed op gewicht te blijven.

Lokaal afvallen

Passieve beweging maakt deel uit van het programma van Unique Body Care. Het semi-medische spiertrainingsapparaat (EMS) zorgt voor een betere doorbloeding, versterking van de spieren en versteviging van de huid. Daarnaast bevordert het lokaal afvallen op drie tot vier gebieden tegelijkertijd.

Daarnaast zorgen de lymfedrainages voor een betere vochthuishouding en vetverbranding en bieden we de behandelingen met het cavitatie systeem aan welke gelijk is aan een liposuctie behandelingen maar dan zonder naalden.

Zomerdeal

De zomer komt eraan! En met het mooie weer mag ook de zomerkleding weer tevoorschijn worden gehaald. Voor sommige een feest, voor sommige een uitdaging. Wij willen dat iedereen vol vertrouwen kan genieten van het mooie weer en alle andere happy summer festiviteiten. Wij helpen je graag dat vertrouwen te krijgen.

Maak nu gebruik van onze zomerdeal voor een snel resultaat.* 4 weken voedingsbegeleiding en 8 x een behandeling met het semi medische systeem incl. nazorg na je zomervakantie € 245,95

Contact

Ben je niet in de gelegenheid om aankomende zaterdagmiddag langs te komen naar de open dag te komen aan de Bazeldijk 8 te Hoogblokland? Bel dan voor een vrijblijvend adviesgesprek telefoonnummer (088) 70 70 170 of 0 614138986. Kijk voor meer informatie op ww.uniquebody.care of op de Facebookpagina: www.facebook.com/Unique Body Care.