Van Hoorne Entertainment steunt Kinderfonds MAMAS in Zuid-Afrika

MOLENAARSGRAAF • "Niets is vanzelfsprekend, zeker niet een onbezorgde jeugd." Vanuit deze gedachte zet Van Hoorne Entertainment zich in voor de Zuid-Afrikaanse MAMAS en de kinderen die zij onder hun hoede nemen.

Zo steunt het productiebedrijf Kinderfonds MAMAS met een bijdrage aan zang, dans en drama in 28 projecten door heel Zuid-Afrika. Kinderfonds MAMAS steunt de moeders van Zuid-Afrika: vrouwen die opstaan voor de meest kwetsbare kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen steunen een kind langdurig, totdat het kind volwassen is en op eigen benen kan staan.

In november reisden musicalster Sita Vermeulen en directeur Michael van Hoorne met Kinderfonds MAMAS af naar Zuid-Afrika, waar ze drie projecten hebben bezocht. Met de bijdrage van Van Hoorne kunnen de MAMAS de kinderen met zang, dans en drama weer even kind laten zijn.

Niet vanzelfsprekend

"Als Van Hoorne Entertainment vinden we het belangrijk ons te realiseren dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat kinderen kunnen genieten van entertainment. Door de samenwerking met Kinderfonds MAMAS krijgen we de kans een kleine bijdrage te leveren aan het geluk en de verbeelding van kinderen in Zuid-Afrika. Zo kunnen ook deze kinderen volop plezier hebben met muziek, dans en spel", aldus Michael van Hoorne, directeur Van Hoorne Entertainment.

Frits Strietman, directeur van Kinderfonds MAMAS: "Duizenden kinderen konden zich uiten in zang, dans en drama. Met plezier en inspiratie. Voor kinderen in ernstige armoede zó uniek en belangrijk!"

Documentaire

De korte documentaire van deze reis is te zien via https://youtu.be/lSIcW80rmvQ. Sita en Michael van Hoorne bezoeken hierin drie van de 28 Imagination & Expression projecten.