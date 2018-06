Zorgorganisatie Present houdt haringparty voor ondernemers

GROOT-AMMERS • Present houdt in samenwerking met Stichting Gouden Dagen op vrijdag 22 juni voor ondernemers een samenzijn onder het genot van de Hollandse Nieuwe.

De zorgorganisatie, actief in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, wil laten zien hoeveel zij mogelijk maken voor ouderen. 'Dit onder andere met als doel om de eenzaamheid te bestrijden', meldt Present in een persbericht.

Het 'haring happen' is op 22 juni van 16.30 tot 18.30 uur in de Hof van Ammers, Bernhardstraat 15 in Groot-Ammers. Tijdens de haringparty is ook een veiling onder toeziend oog van notaris Gijsbert van der Heiden uit Streefkerk.

Aanmelden of een product of dienst ter beschikking stellen kan tot 9 juni via welzijn.hva@presentvooru.nl of 088-4080115.