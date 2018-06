PostNL haalt brievenbussen weg in Alblasserwaard

ZEDERIK • PostNL haalt eind juni brievenbussen weg in de Alblasserwaard.

In Groot-Ammers wordt de brievenbus aan de Leeuwerikstraat verwijderd, in Langerak die aan het Oranjeplein en in Ottoland die aan de Bloklandsekade. In Nieuw-Lekkerland verdwijnen de brievenbussen aan de Schoonenburglaan en de Purperreiger.

Giessenlanden

De brievenbus aan het Raadhuisplein in Arkel wordt weggehaald door PostNL; dat geldt ook voor de brievenbus aan de Van Brederodestraat in Giessenburg.

Zederik

In Lexmond gaat het om de brievenbussen aan de Dominee Magendansstraat en aan de Kortenhoevenseweg. Aan de Gregoriuslaan komt een nieuwe te staan. De brievenbus aan de Grote Kanaaldijk in Meerkerk verdwijnt; datzelfde geldt voor de brievenbus aan de Ameliaslaan in Tienhoven.

Steeds minder

De aanpassingen vinden plaats vanaf zaterdag 30 juni. 'De reden voor de verandering is dat we in Nederland steeds minder post versturen', stelt PostNL in een persbericht. 'Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderen we of verplaatsen we naar plaatsen waar veel mensen komen.'

Uitgangspunt van het postbedrijf is dat brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. 'Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij zorginstellingen en verlaagde brievenbussen blijven om die reden dan ook staan.

Totaal

In totaal verdwijnen in het midden van Zuid-Holland 880 brievenbussen.