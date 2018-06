Plastic Guerrilla organiseert plogging run

GORINCHEM • Actiegroep De Plastic Guerrilla houdt op zaterdag 7 juli een plogging run. Deelnemers combineren joggen over een afstand van 2 tot 5 kilometer met het opruimen van zwerfvuil.

Wat is plogging? Plogging is een trend die is overgewaaid uit Zweden. Het woord plogging is een combinatie het Zweedse 'plocka upp' (oppikken) en jogging. Trimmers en hardlopers worden aangemoedigd om zwerfvuil op te rapen tijdens het sporten.

Vredelievend

De actiegroep Plastic Guerrilla uit de Alblasserwaard heeft inmiddels meerdere succesvolle 'raids' (anti-zwerfvuilacties) gehouden in de regio. De groep beschrijft zichzelf als 'een spontane volksbeweging, vredelievend, maar wel agressief tegen zwerfvuil'.

Ook voor kinderen

Tijdens de plogging run maakt De Plastic Guerrilla een run door Gorinchem en omgeving. Het gaat om een relaxt trimuurtje waarbij geen records gevestigd behoeven te worden. De streefafstand is 5 km, maar minder is ook prima, aldus de organisatie. Zo kunnen ook kinderen en families meedoen.

Meedoen

De plogging run wordt ondersteund door Gorinchem Beweegt, een initiatief dat sporten en een gezonde leefstijl stimuleert. Ook andere (actie)groepen kunnen zich aansluiten bij de run.

Locatie

De activiteit start om 10.00 uur Buiten de Waterpoort in Gorinchem en duurt tot 11.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Wie vragen heeft, kan mailen of bellen naar: info@plasticguerrrilla.nl en 06-23209059.

Voor meer informatie: https://www.plasticguerrilla.nl/