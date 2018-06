Ontmoet en Groet in Nieuwpoort over 'Toerisme: kans of bedreiging?'

NIEUWPOORT • Stichting Nieuwpoort 700plus houdt in Het Arsenaal in Nieuwpoort vrijdag 15 juni een Ontmoet en Groet.

De aanwezigen praten dan over 'Toerisme: een uitdaging of een bedreiging?'. De aanvang is 13.30 uur. Een aantal mensen is uitgenodigd om hun visie te geven op de kansen/bedreigingen van toerisme in onze leefomgeving. Onder anderen Kees Comijs, Michiel van der Schaaf en Michael van Hoorne delen hun visie. Daarnaast is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en te komen tot nieuwe ideeën.

Aansluitend is er om 16.30 uur in het stadhuis de officiële opening van het feestjaar Nieuwpoort 735 jaar stadsrechten. Nieuwpoort 700plus introduceert een authentieke Poortse borrel. Ook onthult de burgemeester het nieuwe openbare watertappunt.