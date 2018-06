Verwarring over uitvoegstrook veerdienst Bergstoep

STREEFKERK • Berichten over verkeerstechnische veranderingen bij de opstelplaats voor de veerdienst Bergstoep in Streefkerk zorgden voor verwarring. De geasfalteerde voorsorteerstrook is verdwenen. In plaats daarvan ligt er nu een opstelstrook van grasbetontegels.

Waterschap Rivierenland heeft de geasfalteerde strook bij het veer van Bergstoep (Streefkerk) naar Bergambacht weggehaald. Jelmer Krom van het waterschap vertelde eerder aan Het Kontakt dat de voorsorteerstrook parkeerstrook zou worden.

Krom legde uit: "Daarmee willen we voorkomen dat er zogenaamde 'afdekongevallen' voor gaan komen. Dat zijn ongevallen waarbij een auto op de afslaande strook staat en dat verkeer vanaf de pont denkt: ik kan de dijk wel op, maar dat achter de afslaande auto nog een rechtdoor gaande auto schuilgaat. Dan heb je een botsing."

Onoverzichtelijk

Volgens Krom ervoeren omwonenden de oude situatie als onoverzichtelijk. "Als er op de uitvoegstrook auto's staan, dan zie je niet of er nog rechtdoorgaand verkeer rijdt. Verkeer dat vanaf de pont kwam, had in de oude situatie geen goed zicht op hoofdrijbaan."

Verwarring

Een Facebookbericht van Dijkverbetering KIS zorgde op 22 mei toch weer voor verwarring. Daarin stond: 'In tegenstelling tot wat er in de media is geschreven wordt bij de veerpont Bergstoep wel een uitvoegstrook aangelegd.'

Ook parkeerstrook

Naar aanleiding van het Facebookbericht zegt Krom nu: "Het is een strook in de berm die bij drukte is te gebruiken als opstelstrook, zodat doorgaand verkeer niet wordt gehinderd. Als het niet druk is, kan de strook worden benut als parkeerstrook."

"Het is geen uitvoegstrook en er is geen belijning aangebracht. Als het niet druk is, zien we vaak dat er behoefte is aan extra parkeerruimte. Vooral in het weekeinde, als er gerecreëerd wordt aan de Lek. In het gebruik zal moeten blijken of het zo werkt."

Niet vol gas

Het waterschap is niet bang dat de strook van grasbetontegels toch voor ongevallen zal zorgen. "Het risico van afdekongevallen heb je alleen als auto's met gelijke snelheid rijden. Door grasbetontegels te gebruiken, ontmoedigen we automobilisten om vol gas uit te voegen."

Krom noemt de oplossing bij veerdienst Bergstoep een 'maatwerkoplossing'. "Het is een unieke situatie. Het was voor ons zoeken naar een goede oplossing en we denken dat we die gevonden hebben."