CDA: Molenlanden moet het Melkhart van Holland worden

MOLENLANDEN • Het CDA wil dat Molenlanden het Melkhart wordt van Holland. Dat staat in het verkiezingsprogramma, wat deze week werd vastgesteld door de leden tijdens een ledenvergadering in Wijngaarden.

"We zijn met onze agrarische sector eigenlijk al het melkhart, maar wij willen daar meer ruimte voor en dus geen landbouwgrond opofferen voor bijvoorbeeld zonneweides", stelt de voorzitter van de programmacommissie, Jan de Vries uit Goudriaan. Er werd daarnaast onder meer gediscussieerd over de duurzaamheidsparagraaf, over de opgave om in 2030 energieneutraal te zijn.

Dorpsregisseur

Een opvallend punt vanuit de CDA100 is de dorpsregisseur, het aanspreekpunt voor een dorp die mensen kan doorverwijzen naar het juiste loket of organisatie, ook op gebied van hulpverlening en zorg. De Vries: "We hebben veel input verzameld, onder meer tijdens de CDA100, de bijeenkomst in april met 100 mensen uit Molenlanden)."

In september wordt het document aangeboden aan de inwoners.