Biologische boeren in Alblasserwaard openen wandelroute

NOORDELOOS • Zes biologische agrariërs in de Alblasserwaard zijn onder de naam Bio Boeren Buren een samenwerking aangegaan. Ze streven naar een gezamenlijk verkooppunt van hun producten. Vier deelnemers hebben over hun erven en landerijen een wandelroute aangelegd.

De deelnemende boerenbedrijven bevinden zich in Noordeloos, Goudriaan en Langerak. De officiële opening van de route vindt plaats op zaterdag 16 juni. "We willen via onze wandelroute de biologische landbouw promoten", vertelt Kees van Gaalen, biologisch-dynamisch boer op boerderij Noorderlicht in Noordeloos. "Aan de wandelaars willen we uitleggen wat biologische bedrijfsvoering inhoudt en wat de gevolgen zijn voor het landschap en de natuur."

Verkoop producten

De route voert wandelaars over een afstand van 4,5 kilometer. Er is ook een korter traject van 1,5 kilometer. Bij drie deelnemende bedrijven zijn biologische producten te koop. Bij Kees en Maria van Gaalen zijn elke vrijdag kaas en hoogstamfruitsappen verkrijgbaar, zorgboer Bas de Jong verkoopt biologische eieren en boer Teunis-Jacob Slob verkoopt lamsvlees, ossenvlees en honing.

Open dag

Boerderij Noorderlicht houdt op zaterdag 16 juni een open dag. Alle producten van de deelnemende bedrijven zijn daar dan verkrijgbaar. Van Gaalen: "Met ingang van de open dag gaan we ook geitenkaas verkopen. Die maken we niet zelf." De zes agrariërs zouden in de toekomst graag een gezamenlijk verkooppunt in de regio openen. Daarvoor zoeken ze biologische boeren die het assortiment kunnen aanvullen met groenten, fruit en aardappelen.

Rondleidingen

De opening van de Bio-Boeren-Burenroute is op 16 juni om 10.30 uur. Om 11.30 uur start in de tuin van de onder architectuur gebouwde boerenhofstede een rondleiding door een tuinarchitect. Verder zijn er de hele dag proeverijen en rondleidingen door het boerenbedrijf. Voor kinderen zijn er een speurtocht en kruiwagenwedstrijd. Op het erf staan diverse kramen.

In oktober houden de agrariërs van de Bio Boeren Buren opnieuw een gezamenlijke verkoop van hun producten. Dat zal zijn tijdens een open dag op het bedrijf van Slob.