Uitreiking prijzen fotowedstijd StreekParade

GROOT-AMMERS • Tijdens de zesde StreekParade, een initiatief van Den Hâneker en Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt – in samenwerking met Avonturenboerderij Molenwaard, zijn zaterdag ook de prijswinnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt.

Het thema was 'Wie maakt de mooiste foto van activiteiten in de natuur?' In totaal hebben twintig deelnemers meegedaan, onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën. De jury, bestaande uit Nel Hakkesteegt, Joke Snoek en Dirk van Krieken, heeft alle foto's beoordeeld.

Zwaan

Uitslag: leeftijd tot 14 jaar: Matthias Korevaar met een mystieke plaat van een ezel. Leeftijd 14-18 jaar: Björn de Ruiter met een vertederende foto van een poesje die onschuldig de wereld in zich opneemt. Volwassenen: Gerda van Blanken met een foto van een zwaan die haar jongen laat rusten op haar rug, met een alerte blik in haar ogen. De winnaars kregen een ingelijste foto en cadeaubonnen.