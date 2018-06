Gemeenten Molenlanden leggen carbid schieten aan banden

MOLENLANDEN • Carbid schieten wordt niet verboden, maar mag komende jaarwisseling in Molenwaard en Giessenlanden alleen van 31 december 10.00 tot 1 januari 2.00 uur, buiten de bebouwde kom.

Dat stellen de colleges van de twee gemeenten, die op 1 januari samen verdergaan als Molenlanden, voor aan de gemeenteraad. Aanleiding voor het opstellen van regels is de overlast die inwoners ervaren van het carbid schieten. 'Door voorwaarden te stellen aan het carbid schieten kan de traditie in stand worden gehouden, waarbij overlast en veiligheidsrisico's worden beperkt', stellen de colleges in het voorstel.

Jaarlijks wordt op verschillende locaties carbid geschoten. In sommige gevallen wordt er in 'georganiseerd verband' geschoten: Ottoland (kruising A/Hoefweg), trapveld Bleskensgraaf en nabij de Betuwelijn, op de grens van de polder Giessen-Oudekerk en Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast wordt in andere kernen ook door individuele personen carbid geschoten.

Overlast

Op diverse locaties wordt overlast ervaren als gevolg van het carbid schieten. 'Zo heeft men bijvoorbeeld in Bleskensgraaf bij de afgelopen jaarwisseling (geluids)overlast ondervonden als gevolg van carbid schieten, wat van 2.00 tot 5.00 uur 's nachts doorging.'

In Nieuw-Lekkerland is volgens de colleges overlast ervaren door het gedurende lange tijd schieten binnen bebouwde kom. 'Het is wenselijk om de traditie van carbid schieten in stand te houden, echter wel onder voorwaarden als gevolg waarvan overlast beperkt wordt en veiligheid in het oog wordt gehouden. De overlast wordt vooral ervaren binnen bebouwde kom.'

Ontheffing

Voor schieten binnen bebouwde kom kan door het college een ontheffing worden afgegeven. 'Een ontheffing zal enkel worden afgegeven voor evident open plekken niet zijnde dicht bij bebouwing. Men moet voldoende afstand houden (ook met betrekking tot de omstanders) en er mag niet met harde materialen zoals deksels worden geschoten.'

De eerste jaren na invoering van nieuwe regels was er bij andere gemeenten die een dergelijke maatregel instelden weerstand, zo valt in het voorstel te lezen. 'Maar na een jaar of drie was de invoering geaccepteerd en behoefde er minder gehandhaafd te worden.' Bij een overtreding kunnen boetes opgelegd worden van 410 tot 4100 euro.