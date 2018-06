Kringloopwinkel Graafstroom reikt weer cheques uit

GOUDRIAAN • Onlangs zijn door Kringloopwinkel Graafstroom in Goudriaan weer cheques uitgereikt.

Het TICOhuis in Oosterbeek, de Stichting Hart voor de Waard en Stichting Blessed Generation NL ontvingen ieder 3000 euro. Aan de Herberg in Oosterbeek en de Hospice in Gorinchem werd een cheque van 4000 euro overhandigd.