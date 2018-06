Zes kandidaten voor nieuwe burgemeester van Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Zes mannen hebben auditie gedaan voor de rol van burgemeester Brouwers in het toneelstuk 'Brouwer's Dam', dat Stichting Nieuwpoort 700 Plus volgend jaar op de planken brengt.

Audities en workshops om de diverse rollen in te vullen stonden zaterdag in Het Arsenaal te Nieuwpoort op het programma. Er kwamen ongeveer veertig deelnemers op af. "Maar er was ook nog een aantal belangstellenden verhinderd", stelt Annemieke van As, bestuurslid van de stichting. "Daarom hebben we besloten nog een sessie te doen. De regisseur wil toch iedereen gezien hebben voordat hij een definitieve keuze maakt."

De tweede ronde van audities en workshop is op dinsdagavond 19 juni, vanaf 20.00 uur in het stadhuis van Nieuwpoort. "We hebben veel kleine rollen te vergeven. Ook zijn er heel veel figuranten nodig, dus mensen hoeven niet bang te zijn dat ze gelijk hele lappen tekst moeten leren."

Vijf zonen

De stichting is vooral nog op zoek naar mannen en jongens. "Burgemeester Brouwers had namelijk vijf zonen. Er hebben zes mannen auditie gedaan voor de rol van de burgemeester. Pas na de 19e wordt de definitieve keuze voor deze hoofdrol gemaakt."

Het toneelstuk draait om burgemeester Brouwers en zijn rol tijdens de Watersnoodramp in 1953. Op zijn initiatief werd het gat in de dijk bij Papendrecht gedicht, zodat de Alblasserwaard veel eerder dan verwacht weer droog kwam te staan.

Meer informatie: www.nieuwpoort700plus.nl.